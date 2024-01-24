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        Haberler Magazin Barış Kılıç'a Arjantin, Peru ve Porto Rikolu yapımcılardan davet geldi

        Barış Kılıç'a, Arjantin, Peru ve Porto Rikolu yapımcılardan davet geldi

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer' karakterini canlandıran Barış Kılıç, Arjantin, Peru ve Porto Rikolu yapımcılardan davet aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 17:14 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:14
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        Yabancı yapımcılardan davet geldi
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        Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10'uncu yılı sebebiyle Miami'de Türk Drama Gecesi adı altında özel bir gece organize edildi. Gecede 'Başarı Ödülü'ne layık görülen Barış Kılıç, düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

        Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, yoğun dizi temposuna rağmen sadece iki geceliğine gittiği davette gördüğü büyük ilgi üzerine yorgunluğunu unuttuğunu dile getirdi.

        Yurt dışı yayınlarında 'One Love' olarak geçen 'Kızılcık Şerbeti' ile ilgili soruları İngilizce yanıtlayan Barış Kılıç, Arjantin, Peru, Porto Rikolu yapımcılardan ülkelerine gitmeleri için davet aldı.

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