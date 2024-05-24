Barış buluşmasında savaş çıktı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da iki genç arasında kavga çıkmıştı. Aileler uzlaşma sağlamak için Üsküdar'da buluşma kararı aldı. Ama barış randevusunda savaş çıktı. Taraflar birbirlerine kurşun yağdırdı. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Giriş: 24.05.2024 - 21:12 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:12
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul'da iki genç arasında kavga çıkmıştı.
Aileler uzlaşma sağlamak için Üsküdar'da buluşma kararı aldı.
Ama barış randevusunda savaş çıktı.
Taraflar birbirlerine kurşun yağdırdı.
Çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
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