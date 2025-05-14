Barış Alper Yılmaz: İkinci kupamızı bekliyoruz
Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından, "İkinci kupamızı bekliyoruz" dedi.
Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek zafere ulaşan Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi.
"SAHADA HİSSEDİYORUZ"
Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Taraftarımızın bize desteği çok farklı. Sahada onu hissediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.
"İKİNCİ KUPAMIZI BEKLİYORUZ"
Açıklamalarına devam eden Barış Alper Yılmaz "Şimdi ikinci kupamızı almak için bekliyoruz. İnşallah o kupayı da alacağız" ifadelerini kullandı.