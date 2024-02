Barış Alper Yılmaz fiziksel olarak nasıl gelişti?

Özellikle bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz'ın oyunundaki değişim ve gelişimi bir bütün olarak geçen günlerde ele almıştık. Kulüp içinde de mentörleri bulunan, bunun yanında üç yıldır kalabalık bir ekibin bireysel desteğini alan Barış Alper Yılmaz'ın fiziksel gelişimine ayrı parantez açmak gerekiyor.

Okan Buruk'un ekibindeki atletik performans uzmanlarının yanı sıra birçok ünlü futbolcuya da bu alanda bireysel olarak destek veren bir ekip ile çalışan Barış Alper Yılmaz, gösterdiği fiziksel gelişim ile bu alanda Avrupa'nın en iyilerinden birine dönüşmüş durumda. Gelin 23 yaşındaki yıldızın beslenme ve çalışma rutinine ve uzman görüşlerine ışık tutalım...

Barış Alper Yılmaz beslenmesine çok dikkat ediyor. Rize'de et restoranı bulunan bir ailenin çocuğu olarak yetişen milli futbolcu, çocukluğundan beri 'abur cubur'dan uzak dururken tamamen doğal ürünlerle besleniyor.

Dönem dönem Rize başta olmak üzere Karadeniz'den ve diğer bölgelerden doğal ürünler getirten Barış Alper, protein ağırlıklı bir diyet uyguluyor. Sabah kahvaltılarını erken yaparken akşam yemeklerini ise geç saatlere bırakmıyor.

Beslenme düzenini oturtana kadar yediği hemen hemen her öğünün fotoğrafını uzmanlara gönderen 23 yaşındaki futbolcu kırmızı et ağırlıklı, besin değeri yüksek ürünler tüketiyor. Et yediği öğünlerin yanında mutlaka yeşillik takviyesi alıyor.