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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz fiziksel olarak nasıl gelişti? - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz fiziksel olarak nasıl gelişti?

        Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz sadece oyununda değil fiziksel olarak gösterdiği gelişimle de Avrupa'nın radarına girmiş durumda. Haftanın neredeyse altı günü salon çalışması yapan, kulüpteki uzmanların yanı sıra üç yıldır bireysel olarak yine atletik performans uzmanlarından destek alan milli futbolcunun bu alanda kat ettiği mesafeyi inceledik. Anatomik yapısı harika olan Barış Alper'in beslenmeden çalışma rutinlerine kadar birçok sırrını uzmanlardan dinledik

        Giriş: 19.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:09
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        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
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        Özellikle bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz'ın oyunundaki değişim ve gelişimi bir bütün olarak geçen günlerde ele almıştık. Kulüp içinde de mentörleri bulunan, bunun yanında üç yıldır kalabalık bir ekibin bireysel desteğini alan Barış Alper Yılmaz'ın fiziksel gelişimine ayrı parantez açmak gerekiyor.

        Barış Alper'in rönesansı!
        Barış Alper'in rönesansı! Haberi Görüntüle

        Okan Buruk'un ekibindeki atletik performans uzmanlarının yanı sıra birçok ünlü futbolcuya da bu alanda bireysel olarak destek veren bir ekip ile çalışan Barış Alper Yılmaz, gösterdiği fiziksel gelişim ile bu alanda Avrupa'nın en iyilerinden birine dönüşmüş durumda. Gelin 23 yaşındaki yıldızın beslenme ve çalışma rutinine ve uzman görüşlerine ışık tutalım...

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        ÜÇ DÖRT KİLOGRAMLIK BİR KAS EKLEMESİ YAPTI

        Galatasaray'a düşük bir yağ oranıyla gelen milli futbolcu, üç yıllık süreçte tüm vücuda yayılmak üzere üç dört kilogramlık bir kas kütlesi eklemesi yaptı. Bireysel çalışmalarında önceliğini kulüpte geçirdiği sürede kulüp uzmanlarıyla ne yaptığı olan Barış Alper Yılmaz'ın bu kas kütlesini koruması için çalışmalar yürütülüyor.

        ÇALIŞMA RUTİNİ FİKSTÜRE GÖRE DEĞİŞİYOR

        Maç günleri dahil öğle saatlerinde mutlaka uyuyan milli futbolcu, geceleri de uyku düzenine dikkat ediyor. Diğer yandan Barış Alper'in ekstra çalışmaları, Galatasaray'ın fikstürüne göre şekilleniyor. İki maçlık hafta ise ona göre, haftada bir maç yapılacak ise ona göre çalışmalar yürütülüyor.

        MAÇLARDAN ÖNCE KAS AKVİTASYONU EGZERSİZLERİ

        Kulüpteki antrenmanlar ve bireysel çalışmaların yanı sıra sık maç yapması, Barış Alper Yılmaz'ın yağ oranını koruması için yeterli oluyor. Maçlardan önce mutlaka egzersiz yapıyor. Kas aktivasyonları için, ateşleme özellikli çalışmalar yürütüyor.

        Maçlardan sonra ise salon çalışması yapıyor. Yoğunluğu yine müsabaka ve fikstüre göre şekillenmekle birlikte esneklik ve mobilite çalışmaları yürütüyor. Üst bölge çalışması ise kesin yapıyor.

        DOĞAL ÜRÜNLERLE BESLENİYOR

        Barış Alper Yılmaz beslenmesine çok dikkat ediyor. Rize'de et restoranı bulunan bir ailenin çocuğu olarak yetişen milli futbolcu, çocukluğundan beri 'abur cubur'dan uzak dururken tamamen doğal ürünlerle besleniyor.

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        Dönem dönem Rize başta olmak üzere Karadeniz'den ve diğer bölgelerden doğal ürünler getirten Barış Alper, protein ağırlıklı bir diyet uyguluyor. Sabah kahvaltılarını erken yaparken akşam yemeklerini ise geç saatlere bırakmıyor.

        Beslenme düzenini oturtana kadar yediği hemen hemen her öğünün fotoğrafını uzmanlara gönderen 23 yaşındaki futbolcu kırmızı et ağırlıklı, besin değeri yüksek ürünler tüketiyor. Et yediği öğünlerin yanında mutlaka yeşillik takviyesi alıyor.

        TESTLERDE AVRUPA ORTALAMASININ ÜZERİNDE!

        Anatomik yapısı çok iyi durumda olan Barış Alper Yılmaz, tüm kassal testlerde Avrupa ortalamasının üzerinde çıkıyor. Anatomik yapısının spora yatkınlığı nedeniyle keskin sonuçlar alabiliyor. Kas kütlesi edinmeye yatkın vücudu aynı zamanda esnekliğe de sahip.

        NABZININ NORMALE DÖNMESİ ÇOK KISA SÜRÜYOR

        Vücudu maksimum seviyeye yatkın olan 23 yaşındaki futbolcunun sahada esas fark yarattığı noktalardan biri ise nabız hızı. Üst düzey tempoda oynamaya yatkın bir anatomik yapıya sahip milli futbolcunun nabzının normale çok kısa sürede dönüyor. Bu da çok yoğun antrenman yapmasına olanak tanırken maçlardaki farkındalığını da yükseltiyor.

        Galatasaray'a gelirken de hızlı bir oyuncu olan Barış Alper, hem kulüpteki uzmanların hem de bireysel ekibinin de çalışmalarıyla patlama gücünü artırdı. 23 yaşındaki yıldız bunun da yanında Okan Buruk'un ekibinde atletik performans antrenörlüğü de yapan aynı zamanda profesör olan bir uzmanın da katkılarıyla oyun menzilini de ilerletti.

        "GİTTİĞİ TAKIMIN EN İYİLERİNDEN OLUR!"

        Barış Alper'le üç yıldır çalışan uzmanların görüşüne göre 23 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumu, dünyanın en iyi takımları için biçilmiş kaftan. Elit seviyedeki takımlara transfer olması durumunda tüm atletik parametre ve aksiyonlarda takımın en iyilerinden olabilir.

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