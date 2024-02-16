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Galatasaray'a 1. Lig'den gelen, sarı-kırmızılılarda üç farklı teknik direktörle çalışan Barış Alper Yılmaz, kanat olarak geldiği sarı-kırmızılılarda altı farklı mevkide forma giydi. Çok yönlülüğü ile gündeme oturduktan sonra esas bölgesi sağ ve sol kanada dönen ve burada fark yaratan Barış Alper Yılmaz'ın yükseliş hikayesini mercek altına aldık.

Rize Özel İdare'den Ankara Demirspor'a geçen, oradan da Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan Barış Alper Yılmaz bir yıl sonra ise bu kez İstanbul'un yolunu tuttu. Tüm büyük kulüplerin ilgisinin bulunduğu 2000 doğumlu genç Galatasaray'da sırasıyla Fatih Terim, Domenec Torrent ve nihayet Okan Buruk'la çalıştı.

REKLAM İstanbul'daki ilk aylarında gol ya da asist üretemeyen 23 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk'la birlikte basamakları ağır ağır çıkmaya ve sürdürülebilir bir performansın da ağlarını örmeye başladı. Domenec Torrent döneminde kariyerini planlamak için özel bir ekip ile anlaşan Barış Alper, kulüp bünyesindeki profesyoneller ve üçüncü yılını geride bıraktığı ekibin de yardımıyla Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

İLK ADIM: FİZİKSEL GELİŞİM 23 yaşındaki futbolcunun çalışmaları aslında üç yıllık bir geçmişe dayanıyor. Anadolu’dan İstanbul’a geldiğinde zorlanan hatta üç büyüklerde kaybolup giden futbolcu hikayelerini hatırlarız. İşler Barış Alper için de pek pozitif senaryoda başlamadı. İlk aylarında onu Galatasaray’a getiren Fatih Terim’le yollar ayrıldı, yerine Domenec Torrent geldi.

Avrupa’daki başarı, lige yansımadı ve Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirirken kadrodaki genç oyuncular da hedef tahtasına kondu. Barış Alper’in özel bireysel çalışmaları da burada başladı. Mevcut kadroda teknik kalitesi üst düzey olan oyuncularla forma rekabetine giren genç oyuncunun artıları ve eksileri incelendi, artılarını daha da sivriltme yolu tercih edildi. Zaten 'core' denilen yönüyle fark yaratan Barış Alper Yılmaz'ın fiziksel gelişimi için de düğmeye basıldı. Kulüp bünyesinde fiziksel çalışmalar yürüten Barış Alper aynı zamanda bireysel olarak da uzmanlar gözetiminde haftanın hemen hemen altı günü fiziksel çalışmalar yürüttü. Beslenme ve uyku düzenine de üst düzeyde dikkat eden genç futbolcu için atletik özelliklerinin elit seviyeye gelmesinin ardından ikinci adım başladı. REKLAM

İKİNCİ EVRE: BASKIN ÖZELLİKLERİNİ İÇSELLEŞTİRME Barış Alper için ikinci evre baskın özelliklerini içselleştirme ve bunları sahaya yansıtmak oldu. Atletizmini oyun stilinin bir parçası haline getirmek için destek alan 23 yaşındaki yıldız, Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçmesiyle birlikte ise yeni bir sayfa açtı. Savunmaya destek, ön alan baskısı, ikili mücadelelere dair çalışmalar ile güçlü fiziğini hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda kullanmayı oyununun bir parçası haline getirmeye başladı.

ÜÇÜNCÜ EVRE: İNCE İŞÇİLİK! İlk sene fiziksel gelişimine ağırlık veren, ikinci sezonunda ise fiziksel çalışmalarla birlikte güçlü yönlerini kullanmayı öğrenen Barış Alper Yılmaz için üçüncü evre zamanı geldi. Amiyane tabirle iki yıllık kaba inşaatın üzerine ince işçilik atmaya başladı. Özellikle çevre kontrolü, set oyunlarında nerede topla buluşulur, ne zaman ne yapılır, içeriye ne zaman kat edilir gibi konularda sıkı çalışan milli futbolcu için zurnanın zırt dediği yer ise dışarıda aldığı desteği sahaya yansıtma kısmı oldu. Her müsabakadan önce ve sonra hem rakip hem de kendi oyununa göre analiz desteği alan Barış Alper’in hikayesi Pendikspor deplasmanında kırılma yaşadı. REKLAM

"RAHAT RAHAT OYNARIM HOCAM" Galatasaray'da sadece bu sezon değil son yılların en çok sorun yaşanan bölgesi olan sol beke geçişi Barış Alper fenomeninin başlangıcı oldu. Pendikspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Angelino gözden çıkarılmış durumdayken, Kazımcan Karataş ise kötü performans sergilerken Okan Buruk devre arasında bir süre önce Hırvatistan karşısında santrfor oynayan Barış Alper'e sol bek oynayıp oynayamayacağını sordu. Barış Alper Yılmaz'ın yanıtı ise Okan Buruk'un ifadesiyle "Rahat rahat oynarım hocam" oldu.

ÇALIŞKAN ÖĞRENCİ! Bugüne kadar hiç forma giymediği bir bölgede işler takımı adına pek de yolunda gitmiyorken oyuna girip takımının en iyilerinden olan Barış Alper’in sırrı ise maç öncesinde yaptığı rutin analizlerde yatıyor. Hemen hemen her maç öncesi karşılaşacağı rakiplere özel olarak çalışan Barış Alper, sağ ve sol beklerin artılarını eksilerini ezberlerken kendisi sol beke geçmesi gerektiğinde de bunların faydasını gördü. REKLAM DÜĞÜMÜN ÇÖZÜLDÜĞÜ YER: SAHA Hedef belirleme, duygu yönetimi, odaklanma teknikleri, zihinde canlandırma, psikolojik direnç, zihinsel dayanıklılık gibi alanlarda stres yönetimi çatısı altında iki yıldan beri eğitim alan Barış Alper Yılmaz için düğüm, düzenli forma şansı bulduğunda çözülmeye başladı. Bu sezon 39 resmi maç yapan Galatasaray'da 38 resmi müsabakada süre alan ve forma giyemediği maçı da cezası nedeniyle kaçıran 23 yaşındaki oyuncu antrenmanlarda ve saha dışında aldığı tüm desteği saha içinde pratik etme şansı buldu.

Barış Alper'in destek aldığı ekipteki uzmanların da altını çizdiği ilk nokta ise Okan Buruk'un 23 yaşındaki futbolcuya dokunuşu. Uzmanlara göre bir futbolcunun maç dışı pratiklerini kazanıma dönüştürmesi için gereken ilk şey maç pratiği yapmak. Okan Buruk da hem saha dışı hem saha içinde Barış Alper Yılmaz'a bu fırsatı tanımış durumda. Diğer yandan öğrenmeye açık, gelişime odaklanmış bir sporcunun öğrenme açlığı ve öğrenme hızı da bir başarı hikayesini peşinden getirdi.

A'DAN Z'YE DESTEK ALIYOR! Barış Alper'in merak edilen bireysel destek ekibinin listesi ise epey kabarık. Futbolcularla çalışan ve uzmanlığı spor psikolojisi olan bir profesör doktordan yine futbolcularla çalışan ve atletik performans ile futbolda sakatlık önleyici çalışmalar alanında uzman olan spor eğitmenine kadar hemen hemen her konuda kulübün çalışmalarının yanı sıra bireysel olarak destek alıyor. Bireysel gelişimini sadece yeşil saha içerisiyle sınırlı tutmayan Barış Alper aynı zamanda diksiyon dersleriyle birlikte yabancı dil eğitimi de alıyor.