Katalan devi Barcelona, Şampiyonlar Ligi heyecanında Young Boys ile kozlarını paylaşıyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Barcelona, bu maçta taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Barcelona - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...