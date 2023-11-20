Barcelona, Gavi'nin sağ ön çapraz bağının yırtıldığı açıkladı

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu son maçında İspanya, konuk ettiği Gürcistan’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin 26. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gavi’nin sağlık durumuyla ilgili 19 yaşındaki futbolcunun kulübü Barcelona'dan açıklama yapıldı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun sağ diz ön çapraz bağın tamamen yırtıldığı ve buna bağlı olarak yan menisküs yaralanması yaşadığı bildirdi.