Barcelona'dan Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi. Mundo Deportivo, Kanarya'nın Luuk de Jong'u kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

Sezon başında Sevilla'dan Barcelona'ya kiralık olarak giden De Jong, bekleneni veremedi. 11 maça çıkan Hollandalı, 1 gol atabildi. Katalanların oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı, oyuncunu da sarı-lacivertli takıma gelmeye hazır olduğu belirtildi.