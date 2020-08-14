Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'yı 8-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İlk yarıyı 4-1 önde kapatan Bavyera devi ikinci yarıda da rakibine 4-1'lik üstünlük kurdu ve 90 dakika 8-2'lik skorla tamamlandı.

TARİHİ HEZİMET!

Barcelona, 1946'dan sonra ilk kez bir maçta 8 gol birden yedi. Katalan devi son olarak Sevilla'ya 8-0'lık skorla mağlup olmuştu.

MESSI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Barcelona'nın yaşayan efsanesi Lionel Messi mücadelenin ardından gözyaşlarını tutamadı. Son dönemde kulüp yönetiminden memnun olmadığı sıkça dile getirilen Arjantinli futbolcu, kariyerinin en zor gecelerinden birini yaşadı.

MAÇIN DAKİKALARI



4. dakikada sol kanatta topu getiren Perisic pasını ceza sahası dışına çıkardı. Topla yay üzerinde buluşan Müller, Lewandowski ile verkaça girdikten sonra topla buluşur buluşmaz yaptığı vuruşla Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.

Müller ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 113. maçına çıkan ilk Alman futbolcu olarak bu alanda tarihe geçti.

7. dakikada Lenglet'nin savunma arasına attığı topta Alba pasını altı pasa çevirdi. Topun Suarez'e gelmesine engel olmak isteyen Alaba'nın ters vuruşu havalanarak Neuer'in üzerinden ağlarla buluştu.

22. dakikada Sergi Roberto'nun top kaybında Gnabry hızlı oynayarak pasını Perisic'e aktardı. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapan Perisic skoru 2-1'e getirdi. Hırvat futbolcu bu sezon Devler Ligi'ndeki 3. golünü kaydetti.

28. dakikada Bayern Münih farkı 2'ye çıkardı. Orta sahaya yakın mesafede atılan pası aşırtarak savunma arkasına sarkıtan Goretzka, Gnabry'yi topla buluşturdu. Ceza sahasıan giren Alman futbolcu şık bir vuruşla Ter Stegen'i mağlup etti ve skor 3-1'e geldi.

31. dakikada Bayern Münih bir gol daha buldu, Müller 2. golünü kaydetti. Sol kanattan açılan ortada top ceza sahası dışına çıktı. Sağ kanattan Kimmich'in açtığı ortaya Lenglet'den önce dokunan Müller farkı 3'e çıkardı!

57. dakikada Barcelona Umutlandı! Messi'nin yarı sahasından attığı pasta buluşan Jordi Alba, pasını Suarez'e aktardı. Boateng'i eksilterek topu çeken Uruguaylı sol ayağıyla yaptığı vuruşla farkı 2'ye indirdi.

63. dakikada Davies sol kanattan Semedo'yu eksilttikten sonra ceza sahasına girdi. Kanadalı yıldızın pasında altı pas içinde topla buluşan Kimmich farkı yeniden 3'e çıkardı!

82. dakikada Robert Lewandowski skoru 6-2'ye getirdi.

Oyuna 75. dakikada giren Philippe Coutinho, ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra şık bir vuruşla skoru 7-2'ye getirdi.

89. dakika oynanırken Brezilyalı futbolcu bir gol daha buldu ve maçın skorunu ilan etti!