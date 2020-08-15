Bayern Münih, Barcelona'yı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 8-2 mağlup ederken yarı final biletini tarihi bir galibiyetle kaptı. İlk yarıda rakibine 4-1'lik üstünlük kuran Bayern Münih, 80. dakikaya 5-2 önde girerken durmadı! 82. dakikada Lewandowski, 85 ve 89. dakikalarda Coutinho farkı 6'ya çıkardı! Bavyera devi bu galibiyetle birlikte rekorları da altüst etti!

İlk 45 dakika sonunda soyunma odasına 4-1 önde giden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya ilk yarıda 4 gol atan ilk takım oldu.

GRUP AŞAMASINDAN SONRA İLK!

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu. Bavyera devi, aldığı bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi müziğindeki "En iyisi" sözünün Almancasını hatırlattı!

GOL SAYISI, KALESİNE GELEN ŞUTTAN FAZLA!

Rakip kaleye 8 gol bırakan Bayern Münih'in gol sayısı, Barcelona'nın Alman temsilcisine çektiği şuttan fazla olarak kayıtlara geçti. Katalan ekibi, Bayern Münih kalesine 7 şut gönderebildi.

9 MAÇTA 39 GOL!

Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazandı. Niko Kovac'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Hansi Flick'i getiren Bavyera devi grup aşamasında Kızılyıldız, Tottenham, Olympiakos, son 16 turunda ise Chelsea karşısında tüm maçlarda galibiyete uzandı. Bayern Münih bu müsabakalarda rakip kaleye tam 39 gol gönderdi.

MÜLLER DE TARİHE GEÇTİ!

Mücadelede 2 gol birden atan Thomas Müller, Barcelona'ya karşı 5. maçında 6. golünü attı ve Katalan ekibine Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan futbolcu oldu. Tecrübeli yıldız ikinci golüyle Andriy Shevchenko'yu geride bıraktı.