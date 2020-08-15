Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında İspanyol temsilcisi Barcelona ile Almanya'nın Bayern Münih takımı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup ederek yarı finale yükselirken Katalan devi ise Devler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Tarihi hezimetin ardından Barcelona, teknik direktörü Quique Setien'in görevine de son verdi!

SKY Sports'un haberine göre Barcelona, bir süredir koltuğu sallantıda olan Setien'in görevine farklı mağlubiyet sonrasında son verme kararı aldı. 61 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezon Katalan ekibinin başında olmayacak.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da Ernesto Valverde'nin görevine son verilmiş ve yerine Setien getirilmişti. Setien, son olarak Lugo (2009-2015),Las Palmas (2015-2017) ve Real Betis (2017-2018) takımlarını çalıştırmıştı.