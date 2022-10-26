UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak 5. hafta mücadeleleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Gecenin en dikkat çeken maçında İspanyol devi Barcelona, sahasında Alman panzeri Bayern Münih'i ağırlamaya hazırlanıyor. İşte, Barcelona Bayern Münih maçı ile ilgili tüm bilgiler...