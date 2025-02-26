Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        64
        Fenerbahçe
        FB
        58
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        41
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        30
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -3
        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona - Atletico Madrid: 4-4 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Barcelona - Atletico Madrid: 4-4 (MAÇ SONUCU)

        İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanan yarı final ilk maçı 4-4 beraberlikle sona erdi. Atletico 2-0'ı, Barça ise 4-2'yi koruyamadığı karşılaşmanın rövanşı 2 Nisan'da oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 09:28 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Barcelona ile Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı. 8 golün atıldığı nefes kesen mücadele 4-4 beraberlikle sona erdi.

        • 2

          İKİ TAKIM DA İKİ FARKI KORUYAMADI!

          Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Atletico, 1'de Julian Alvarez ve 6'da Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0'ı yakaladı.

        • 3

          Barcelona 2-0'a çok çabuk reaksiyon gösterip 19'da Pedri, 21'de Pau Cubarsi, 41'de Inigo Martinez ve 74'te Robert Lewandowski ile 4-2 öne geçti.

        • 4

          Pes etmeyen Diego Simeone'nin ekibi, 84'te Marcos Llorente ve 90+3'te Alexander Sörloth'un golleriyle 4-4'ü yakaladı.

        • 5

          Dev eşleşmenin rövanşı 2 Nisan 2025 tarihinde Atletico Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Habertürk Anasayfa