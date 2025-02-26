ABD Başkanı Trump'tan skandal Gazze paylaşımı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı ve 471 gün süren saldırılarında binlerce masum Filistinli İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze'de yaşanan insanlık dramında İsrail'e desteğini her koşulda yineleyen ABD Başkanı Donald Trump'tan skandal bir paylaşım geldi.

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"Gazze'yi devralma planı" ve ABD'nin Gazze'ye sahip olacağı yönündeki açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkanı Trump, Truth Social isimli sosyal medya hesabında Gazze planına dair skandal bir paylaşımda bulundu.

Yapay zekayla oluşturulmuş video, 471 gün boyunca İsrail saldırılarına maruz kalmış enkaz altındaki Gazze görüntüleriyle başlıyor ve Trump'ın "Gazze planıyla" nasıl bir hale geleceğini gösteriyor.

SİVİLLERİN KATLEDİLDİĞİ YERDE GÜNEŞLENİYORLAR

Elon Musk ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yer alıyor. İsrail'in saldırılarında binlerce masum sivilin katledildiği Gazze'nin sahil şeridinde Musk'ın Gazze'nin sahil şeridinde yemek yediği, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Trump'ın plajda güneşlendiği görülüyor.

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HEYKELİNİ DİKTİ

Gazze planına anlatırken "Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün" gibi skandal açıklamalarda bulunan Trump'ın paylaştığı videoda heykeli de dikkati çekti.

61 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yardımların girişini kısıtlıyor.

İsrail'in Gazze'de 15 aydan uzun süre devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

TRUMP'IN SKANDAL GAZZE PLANI

ABD Başkanı Trump, Şubat ayı başında Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Gazze planını paylaşmıştı ve Trump'ın bu planına Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti.

Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin büyük bir hata olacağını savunan Trump, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde.” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Trump, Gazze’nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu tekrarlayarak, “Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar.” demişti.

“Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım” diyen Trump, Gazze’ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürdü ve “(Gazze) çok güvensiz ama biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir.” ifadelerini kullanmıştı.