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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu haberleri: Cep telefonundan sinyal alındı! Acı haber kahretti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!

        Ordu'da, kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki Pınar Akıncı'nın arama çalışmalarının 3'üncü gününde, cep telefonunun bulunduğu yere yakın bir noktada cansız bedenine ulaşıldı. Akıncı'nın cenazesi, otopsi için hastaneye götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:03 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:01
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        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
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        Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yaşayan Pınar Akıncı (37), cumartesi günü evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Akıncı’ya ulaşamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.

        CEP TELEFONUNDAN SİNYAL ALINDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine pazar günü çalışma başlatan jandarma, Akıncı’nın cep telefonu en son Ortaköy Mahallesi’nden sinyal verdiğini tespit etti.

        YAZIN KULLANDIKLARI EVİN YAKININDA...

        Aile yakınları, Gürgentepe ilçesinin Işıktepe Mahallesi’nde bulunan ve yaz ayında kullandıkları evlerinin çevrelerinde de arama çalışması yaptı.

        ÖNCE TELEFONU BULUNDU

        Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Akıncı’nın cep telefonu, Bolalman Irmağı üzerindeki bir köprüde bulundu.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ekiplerin arama çalışmalarının 3’üncü gününde, cep telefonunun bulunduğu yerin birkaç metre uzağında Pınar Akıncı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Akıncı’nın cenazesi, otopsi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #ordu
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