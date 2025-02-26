Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Kurucu Direktörü de olan Prof. Dr. Levent Gültekin, 25 yıldır doğada yaptığı araştırmalar sonucu tespit ettiği yeni türleri bilim dünyasına kazandırıyor.

AA'da yer alan habere göre bu kapsamda Gültekin, doktora hocası da olan Rusya Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsünden Dr. Sci. Boris Korotyaev ile yaklaşık 5 yıl önce Erzurum–Bayburt kara yolu üzerindeki Kop Dağı'nda yeni bir böcek türü keşfetti.

Prof. Dr. Levent Gültekin, araştırma ve bilimsel çalışmalara meslektaşı da olan eşinin çok önemli destekler verdiğini belirterek, "Hem Kop Dağı hem de Kars yolundaki Aras Vadisi'nin Karakurt bölgesinde topladığımız ve 3 hocayla tanımladığımız türe doktora hocamın da önerisiyle, eşimin adını verip literatüre duyurduk" dedi.

HOCASINA DA VEFASINI GÖSTERDİ

Prof. Dr. Levent Gültekin'in ismi böceğe verilen eşi Doç. Dr. Neslihan Gültekin.

Bilim insanlarının keşfettikleri yeni türlere isimlerini vererek jestleştiğini ifade eden Gültekin, doktora hocası Boris Korotyaev'in adı ve soyadını da bir saygı ve vefa örneği olarak Tanzanya’dan toplanmış olan yeni bir cins ve türe "Borisius Korotyaevi" adını vererek literatüre kazandırdığını aktardı.

Literatür için yeni türleri tanımlamaların kolay olmadığını, taksonomi bilgisi, uzun süren emek ve çalışma gerektirdiğini anlatan Gültekin, "Keşfettiğimiz türleri yayınlanana kadar isimleri verilen kişilere bildirmiyoruz. Bu tip şeyler bizim yaşantımızda sık oluyor. Bilime katkı yapan insanların adının literatüre geçmesi bizi mutlu ediyor. Şimdiye kadar 6 yeni türe 'leventi' ya da 'gultekini' ismi verildi" diye konuştu.

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Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinde 5 yıldır görev yapan Doç. Dr. Neslihan Gültekin de yüksek lisansını akaroloji, doktorasını da entomoloji alanında yaptığını anlattı.

Merkezde uzmanlık alanlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten Gültekin, "Müzenin kuruluş amaçlarından birisi de böceklerin dijitalleşmesiydi, öncelikle yurt dışından ödünç getirilen örneklerin dijitalleşmesini sağlıyoruz. Burada makro çekim üniteleri mevcut, böcekleri öncelikle mikroskoplarla inceledikten sonra makro çekimler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.