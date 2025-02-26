Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Menekşe Sokak’ta meydana geldi. Güray Bulut (52), uyanıp sobanın olduğu odaya geçtiğinde daha önce boşanan annesi Saliha Kütükçü (71) ve babası Muharrem Bulut’u (76) hareketsiz yatarken buldu.

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EVE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ Saliha Kütükçü, 71 yaşındaydı. DHA'daki habere göre Bulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİSİNİN DE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ Muharrem Bulut, 76 yaşındaydı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Bulut ve Kütükçü’nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybettiği belirlendi. CENAZELERE OTOPSİ YAPILACAK Muharrem Bulut ve Saliha Kütükçü’nün cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. İKİSİ DE KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU Bu arada, Bulut’un gırtlak kanseri, Kütükçü’nün ise akciğer kanseri olduğu ve bu sebeple birlikte kaldıkları öğrenildi.