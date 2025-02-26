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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump duyurdu: 5 milyon dolara "altın kart" satacağız | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump duyurdu: "5 milyon dolara 'altın kart' satacağız"

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yatırımcılar için 30 yılı aşkın süredir uygulanan EB-5 vize programını sonlandıracaklarını duyurdu. Trump, yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak "altın kart"ı 5 milyon dolar karşılığında satacaklarını açıkladı. "Altın kartın" iki hafta içinde satışa çıkacağını söyleyen Trump, bu karttan milyonlarca satılacağını düşünüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 08:05 Güncelleme: 26.02.2025 - 08:14
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        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
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        ABD Başkanı Donald Trump, ülkede doğan çocukların vatandaşlık hakkı elde etmesini engellemek için çalışmalarını sürdürürken, ABD'de istihdam yaratacak zengin yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlık hakkı yaratacak "altın kart" satacaklarını duyurdu.

        ABD Başkanı Trump Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, ABD'nin zengin yabancılara 5 milyon dolar karşılığında "altın kart" satacağını, bunun onlara ABD'de yaşama ve çalışma hakkı vereceğini ve ABD vatandaşlığa giden bir yol sunacağını söyledi.

        5 MİLYON DOLARLIK KART İKİ HAFTA İÇİNDE SATIŞA ÇIKACAK

        Trump açıklamasında, "Altın kart satacağız. Yeşil kartınız var. Bu bir altın kart. Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız ve bu size yeşil kart ayrıcalıkları sağlayacak, ayrıca vatandaşlığa giden bir yol olacak. Zengin insanlar bu kartı satın alarak ülkemize gelecekler." ifadelerini kullandı.

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        Zenginlerin bu kartı satın alarak ABD'ye geleceğini belirten Trump, bu kişilerin çok para harcayacaklarını, çok vergi ödeyeceklerini ve çok sayıda istihdam sağlayacaklarını dile getirdi.

        MİLYONLARCA SATILACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

        Trump "altın kartların" satışının yaklaşık iki hafta içinde başlayacağını ve bu tür milyonlarca kartın satılabileceğini söyledi.

        Trump, kartları Rus oligarklara satmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Evet, muhtemelen. Çok iyi insanlar olan bazı Rus oligarklar tanıyorum." diye yanıtladı.

        Öte yandan vatandaşlık için gerekli kriterleri Kongre belirliyor, ancak Trump "altın kartların" Kongre onayı gerektirmeyeceğini söyledi.

        TİCARET BAKANI: EB-5 SAÇMALIK

        Ticaret Bakanı Howard Lutnick de EB-5 yatırımcı vizesini "saçmalık" olarak nitelendirdi ve bunun düşük fiyata yeşil kart almanın bir yolu olduğunu savundu.

        ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri verilerine göre, Kongre tarafından 1992'de oluşturulan EB-5 yatırımcı vizesi programıyla, ekonomik olarak sıkıntılı bölgelerde 800 bin dolar ve 1 milyon dolar arasında yatırım yapan göçmenlere yeşil kart verebiliyor. Yeşil kart (green card), sahiplerine ABD'de süresiz yaşama ve çalışma hakkı veriyor.

        ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 30 Eylül 2022'de sona eren 12 aylık dönemde yaklaşık 8 bin kişi yatırımcı vizesi aldı. Diğer yandan yatırımcı vizesi programı dünya çapında yaygın bir uygulama. ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Yunanistan, Malta, Avustralya, Kanada ve İtalya dahil olmak üzere dünya çapında 100'den fazla ülke, zengin yatırımcılara "altın vize" sunuyor.

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        #Donald Trump
        #altın kart
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