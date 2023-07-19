Gerek dünyada gerekse ülkemizde büyük bir heyecanla beklenen Barbie filmi için artık beklenen tarih geldi çattı. Tüm dünyada aynı gün ve aynı saatte Türkiye'de de yayınlanacak olan filmin konusu, oyuncuları ve yayın gününe ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik!