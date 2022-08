Ziyarete yeniden açıldı 0:00 / 0:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde restorasyonu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından tamamlanan Barbarlık Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Barbarlık Müzesi'nin restorasyonun ardının gerçekleştirilen açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu Mustafa Necmi İlhan ve ailesi ile diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İnsanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri olan 'Kanlı Noel' sırasında şehit olanlar ile tüm şehitleri anarak konuşmasına başlayan Mehmet Nuri Ersoy, bu hadisenin üzerine konuşmanın kimse için kolay bir durum olmadığını dile getirdi.

Üzerinden 59 yıl geçmiş olmasına rağmen bu katliamın acısını yüreklerinde hissettiklerini belirten Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi: Bu öyle büyük bir acı ki yaşamımız boyunca bir an dahi unutabileceğimize ihtimal vermiyorum. Evet unutmayacağız. Rum çetelerin, bir sağlık görevlisi olarak, tek derdi insanları yaşatmak olan Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğunu gözlerini kırpmadan, vahşice katletmelerini unutmayacağız.

Mehmet Nuri Ersoy, 1963'te gerçekleştirilen bu acımasız olayı her zaman, her şartta ve her platformda tüm dünyaya anlatmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Kadınların, çocukların, yaşlıların, Rum terör örgütleri tarafından nasıl elleri bağlanarak katledilip toplu mezarlara gömüldüğünü, çocukların vurulduğunu, en barbar saldırılara maruz kaldığını herkese anlatacağız. Bu bizim şehitlerimize, tarihimize karşı en büyük sorumluluklarımızdan biridir" dedi.

Kıbrıs davasının kendi kalbinde, vicdanında ve tarihinde çok büyük bir yeri olan millî bir dava olduğuna işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, 1974'te yazılan kahramanlık destanının, büyük bir milletin davası olduğunu söyledi. Ersoy, Kıbrıs Türkü'nün, huzuru, güvenliği ve dünyadaki konumu için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek "Rumlar, büyük bir hukuksuzluğa imza atarak evlatlarımızı hedef aldılar. Ancak devletimizin çok büyük olduğunu ve bu yaşananları hem unutmayıp hem de unutturmayacağını düşünemediler. Şükürler olsun ki milletimiz öyle bir millettir ki ne tek bir şehidini unutur ne de tek bir karış toprağına göz diktirir. Bu millet ne Fatih'i unutur, ne Mustafa Kemal'i unutur ne de Murat İlhan, Kutsi İlhan, Hakan İlhan'ı unutur. İşte bugün gelinen noktada bu isimleri unutmadığımızı tüm dünya görüyor" ifadesini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, Barbarlık Müzesi'nin açılmasının, yaşananların unutulmaması ve dünya kamuoyuna anlatılması açısından önemli bir adım olduğunu aktardı. Süreç içerisinde iklimsel ve kentsel döngünün etkisiyle müzede bazı sorunlar ortaya çıktığını belirten Bakan Ersoy, bu kapsamda Bakanlık olarak KKTC'de son derece başarılı çalışmalara imza atan TİKA marifetiyle Barbarlık Müzesi’nin restorasyonunun gerçekleştirilmesine karar verdiklerini anlattı. Ersoy şunları kaydetti: Geçen yıl başlattığımız müzenin restorasyonu, elektrik, mekanik, teşhir tanzim ve çevre düzenlemesi işleri yapılarak modern ve geleneksel müzeciliği birleştirerek aslına uygun bir şekilde tamamladık. Çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde, yaşananların eksiksiz bir şekilde anlaşılması adına dijital imkanların geliştirilmesi sağlandı. Hafıza Havuzu'nda, arşivlerden Kıbrıs'ta şehit olan ve kayıp listesinde bulunan vatandaşlara ilişkin bilgi ve görsel dokümanların temini, ek olarak eğer ulaşılabiliyorsa vatandaşların yaşam öyküleri, fotoğraf ya da resmî belgeler, nerede şehit edildikleri ve şehit edildikleri tarih gibi bilgiler sağlanmış ve işlenmiştir.

Kurumsallaşma ve faaliyetlerin yerinden yürütülerek daha etkin koordinasyonunun sağlanması amacıyla TİKA Lefkoşa Program Koordinasyon Ofisinin açılmasının çalışmalarına büyük katkı sağladığına değinen Mehmet Nuri Ersoy, turizmin geliştirilmesi, istihdamın artırılması, ekonominin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal iş birliğine dönük birçok çalışmayı da birlikte hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi. Konuşmaların ardından davetliler açılışı yapılan müzeyi gezdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen ve 1955 - 1974 yıllarında Kıbrıs Türklerinin futbol kulüpleri aracılığıyla direniş ve mücadele öykülerini anlatan 'Gol Atan Cepheye' belgeselinin de galası yapıldı.

Mehmet Nuri Ersoy galada yaptığı konuşmada Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde futbol ve kulüplerini konu alan belgeselin, Kıbrıs davasının yeni kuşaklara anlatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Gol Atan Cepheye adlı belgeselin hazırlanmasını sağlayan TİKA'yı ve emeği geçen herkesi kutlayan Ersoy, şunları söyledi: Bugün Kıbrıs Türkü'nün yanında olmak aynı zamanda dünü doğru bilmeyi gerektirir. Dün yaşananları unutmamak, eksiksiz bir şekilde günümüze taşımak, Kıbrıs davasına dair güçlü bir hafızaya sahip olmak bugünümüz ve geleceğimiz açısından önemlidir. Kıbrıs Türkü geçmişte büyük zorluklarla karşılaştı. İnsan onurunun ayaklar altına alındığı baskılara, terör saldırılarına maruz kaldı. Evleri kundaklandı. Gerektiğinde vatanı için canını verdi ama özgürlüğünden ve bağımsız duruşundan asla taviz vermedi.

Mehmet Nuri Ersoy, dünle bugün, bugünle gelecek arasındaki bağların güçlü bir şekilde sürdürülmesi adına bu büyük dava için katkı sağlayanların hikayesini her zaman diri tutacaklarına işaret ederek "Dik duruşlarıyla, azimli ve kararlı mücadeleleriyle zor zamanda topluma cesaret aşılayan öncü isimleri Kıbrıs'ta, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Belgesel kapsamında dönemin efsanevi olmuş birçok futbolcusuyla görüşüldüğüne değinen Mehmet Nuri Ersoy, bu süreçte görüşülen isimlerden Ahmet Sakallı ve Mazlum Mercan'ı da yakın zaman içinde kaybettiklerini söyleyerek kendilerine rahmet, yakınlarına da sabırlar diledi.

Mehmet Nuri Ersoy, KKTC'deki Küçük Kaymaklı, Çetinkaya Spor, Mağusa Türk Gücü, Lefke gibi kulüplerden, dönem hakkında bilgi sahibi olan kişilerin tanıklığından faydalanıldığını vurgulayarak, Gol Atan Cepheye belgeselinin uluslararası alanda da gösterilmesinin hedeflendiğini söyledi. Belgeselde, Kıbrıs Türk futboluna ve mücadele yıllarına damgasını vurmuş sembol isimlerin 1955 - 1974 yıllarında yaşadıkları ve zorlu yılların hikâyeleri yer aldı.