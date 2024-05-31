Barbara Palvin ile Dylan Sprouse evliliğinde ihanet krizi

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Dylan Sprouse ile Barbara Palvin 5 yıllık ilişkinin ardından geçtiğimiz yıl evlendi. Gıptayla bakılan evlilik, bir ihanet iddiasıyla sarsıldı. Gündem olan iddia, ortalığı fena halde karıştırdı.

İddianın doğru olduğunu kuvvetlendiren gösterge, Barbara Palvin'in 20 milyon 400 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabının profilinden Sprouse soyadını kaldırması oldu. Zira Palvin, her fırsatta, "Kocam da kocam" edasıyla evliliğinden duyduğu mutluluğu dile getiriyordu.

Barbara Palvin, her ne kadar Sprouse'u profilinden kaldırsa da eşiyle olan paylaşımları silmediği görüldü.

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