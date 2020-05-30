Baran Tınaz kimdir? Baran Tınaz ne iş yapıyor? Soruları magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. 23 yaşındaki Deren Talu ile aşk yaşamaya başlayan Baran Tınaz, birlikteliklerini sosyal medyada çekildikleri bir fotoğrafla duyurdu. İşte detaylar...

BARAN TINAZ KİMDİR?

Deren Talu ile fotoğrafını paylaşan Baran Tınaz'ın işletmeci olduğu öğrenildi.