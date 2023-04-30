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Arkadaşlarıyla baraj gölünde oynayan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te arkadaşlarıyla oyun oynarken baraj gölüne düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin aramasında çocuk, suya düştüğü noktadan 50 metre uzakta bulundu

Giriş: 30.04.2023 - 19:51 | Güncelleme: ABONE OL
Baraja düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
İHA

Siirt'te, baraj gölüne düşen Adil Özbek (6), hayatını kaybetti.

Acı olay, merkeze bağlı Sütlüce köyünde meydana geldi. Köye yakın bulunan Ilısu Baraj Gölü kenarında arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Adil Özbek, dengesini kaybederek suya düştü.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedeni, suya düştüğü noktadan 50 metre uzakta bulundu.

Özbek'in cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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