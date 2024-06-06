Baraj suyu yükseldi mezarlıklar altında kaldı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde baraj suyunun yükselmesiyle mezarlıklar su altında kaldı. Vatandaşlar uzun yıllardır baraj suyu yükseldiğinde su altında kalan yakınlarının mezarlarının taşınmasını istedi.
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Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Mezarlığı, 8 yıldır Torul Barajı'nın su seviyesinin artmasıyla yaz aylarında su altında kalıyor.
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Yakınlarının mezarlarının su altında kaldığını gören mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşıyor.
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Sorunun yıllardır sürdüğünü ve herhangi bir çözüm bulunamadığını dile getiren mahalle sakinleri, tek çözümün mezarların taşınması olduğunu ifade etti.
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Yaşanan soruna çözüm bulunmasını isteyen Çamlıca Mahallesi sakini Erhan Öztekin, "Burada ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor. Yetkililer geldiler ama şu ana kadar bir çözüm bulunamadı. Şu anda gördüğünüz gibi sular altında yine. dedi.
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Mezarlıkların bir an önce taşınması gerektiğini dile getiren Öztekin, "Bir an önce önlem alınmasını yetkililerden rica ediyoruz. Çözüm burada kalan mezarlıkların yukarıya taşınması, çözüm bu başka çözüm olmaz. Baraj yükseldiği zaman, duvarın altı toprak olduğu için ne yapılırsa yapılsın buradan su sızacak. Benim atalarım, annem, babam, kız kardeşim burada yatıyor. Buradaki herkes tanıdığımız insanlardı zaten. Bu mezarların kesinlikle nakledilmesi lazım" diye konuştu.
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