SUMRU YUVRUCUK (ZERRİN)

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu, yönetmen Sumru Yavrucuk, 1961 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1977 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na kayıt olan Yavrucuk, şan ve tiyatro bölümlerinde eğitim aldı, ardından 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'ne geçiş yaptı. 1982 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'nın kadrosuna geçen Sumru Yavrucuk, halen Devlet Tiyatroları'nın oyuncuları arasında yer almaktadır.

1988 tarihide rol aldığı Önce Canan adlı yerli dizi ile tv sektöründe de boy gösteren Yavrucuk'un sinema ile tanışması ise, 1990 tarihli Yorum Yok adlı filme gerçekleşmiştir. Yavrucuk'un 1992 yılında rol aldığı iki film, Çıplak ve Seni Seviyorum Rosa ise, en fazla ses getiren filmleri oldu ve de Seni Seviyorum Rosa başarılı oyuncuya 1991 yılında Altın Portakal, 1992 yılında ise Altın Koza ödüllerini getirdi.

Sumru Yavrucuk, sağır ve dilsizlerin kullandığı işaret dili olan Gestuno'ya hakim bir konuşmacı olarak da bilinmekte. On yıla yakın bir süre sağır dilsizlerden oluşan bir sessiz tiyatro grubuna yönetmenlik yapan Sumru Yavrucuk, bu grupla beraber sahnelediği Susuz Yaz adlı tiyatro oyunu ile 1986 yılında Türkiye Sağır Dilsizler Mim Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştır.

Altın Portakal, Afife Jale ve Avni Dilligil başta olmak üzere çok sayıda ödülü bulunan Sumru Yavrucuk, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Baraj dizisinde Zerrin karakterine hayat vermektedir.