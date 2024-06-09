Baraj gölünde hayatını kaybetti
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde baraj gölüne giren genç yaşamını yitirdi
Giriş: 09.06.2024 - 21:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 21:55
Hatay'da 24 yaşındaki yabancı uyruklu A.S, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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