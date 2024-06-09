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        Haberler Gündem Güncel Baraj gölünde hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Baraj gölünde hayatını kaybetti

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde baraj gölüne giren genç yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 21:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 21:55
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        Baraj gölünde hayatını kaybetti
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        Hatay'da 24 yaşındaki yabancı uyruklu A.S, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla gencin cansız bedenine ulaşıldı.

        Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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