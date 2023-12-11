baraj doluluk oranı | İstanbul'a güzel haber! Sağanak yağışların ardından barajlarda son durum ne? 11 Aralık Pazartesi baraj doluluk oranı

baraj doluluk oranı | İstanbul'a güzel haber! Sağanak yağışların ardından barajlarda son durum ne? 11 Aralık Pazartesi baraj doluluk oranı

REKLAM advertisement1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 38.95'e çıkmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 39.62 OLDU Son 31 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 11 Aralık Pazartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 39.62'ye yükseldi.

31 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 23.44'E ULAŞTI REKLAM Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 31 günde yüzde 23.44 artış sağladı.

HAFTA İÇİ YAĞIŞ BEKLENİYOR Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta içi de mega kentte sağanak bekleniyor.

İŞTE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI Mega kentin barajlarındaki doluluk oranlarında son durum ise şöyle: Ömerli Barajı: Yüzde 64.4 Alibey Barajı: Yüzde 50.89 Büyükçekmece Barajı: Yüzde 25.05 Darlık Barajı: Yüzde 56.86 Elmalı Barajı: Yüzde 88.38 Istrancalar Barajı: Yüzde 40.47 Kazandere Barajı: Yüzde 13.53 Pabuçdere Barajı: Yüzde 10.08 Sazlıdere Barajı: Yüzde 21.08 Terkos Barajı: Yüzde 23.67