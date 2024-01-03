Baraj doluluk oranı | Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu? 3 Ocak 2024 güncel İstanbul baraj doluluk oranı son durum - Güncel haberler

Baraj doluluk oranı | Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu? 3 Ocak 2024 güncel İstanbul baraj doluluk oranı son durum - Güncel haberler

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Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 52.11'e çıkmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 52.24 OLDU REKLAM Dün öğleden itibaren sağanak yağış alan İstanbul'da bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 52.24 olarak ölçüldü. Bir günlük doluluk artışı böylece, yüzde 0.13 oldu. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta İstanbul'da yağış beklenmiyor.