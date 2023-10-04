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        Haberler Gündem BARAJ DOLULUK ORANI İstanbul 2023 | Baraj doluluk oranları İSKİ tarafından açıklandı! 5 günlük yağışın ardından barajlarda son durum!

        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajlarda son durum!

        Yurt genelinde süren kuraklığın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı ciddi seviyede düşmüştü. Geçen hafta 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41'e kadar gerileyen doluluk oranı, son 5 günde mega kentin aldığı yağışın ardından yükselerek yüzde 23.48'e ulaştı. Başka bir ifadeyle, son 4 günde İstanbul'daki barajlar yüzde 1'in üzerinde doldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:50
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        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
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        Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi.

        28 EYLÜL'DE YÜZDE 22.4'TÜ

        Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.

        Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı, son 5 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi.

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        5 GÜNLÜK YAĞIŞ YÜZDE 1 DOLDURDU

        İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamada barajların doluluk oranının yüzde 23.48'e çıktığı bildirildi.

        Bu oran, İstanbul'un aldığı son 5 gündeki yağışla barajlardaki doluluk oranında yüzde 1'in üzerinde artması anlamına geldi.

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        #baraj doluluk
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