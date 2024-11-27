Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı 27 Kasım 2024: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı 27 Kasım 2024: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ güncel olarak barak doluluk oranını duyuruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi her gün baraj baraj yüzdelikleri İstanbululular ile buluşturuyor. Böylece kurak geçen yazın ardından yağışların arttığı günlerde su kaynakları kontrol edilebiliyor. Peki 27 Kasım 2024 Çarşamba İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 09:37 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Baraj doluluk oranı İSKİ tarafından her gün açıklanıyor. Hafta sonundan başlayan şiddetli yağış yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul baraj doluluk oranları Elmalı, Ömerli, Alibey gibi büyük alanlar başta olmak üzere tüm barajlar için sorgulanmaya başladı. İşte, 2024 güncel baraj doluluk oranları

        • 2

          İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU?

          İSKİ ortalama baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. 27 Kasım itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 28.43 oranında dolu.

        • 3

          İşte baraj baraj doluluk oranları:

          27 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Ömerli Barajı 26,26

          Darlık Barajı 12,88

        • 4

          Elmalı Barajı 2,27

          Terkos Barajı 23,09

          Alibey Barajı 1,26

          Büyükçekmece Barajı 17,58

          Sazlıdere Barajı 13,59

          Istrancalar Barajı 38,7

          Kazandere Barajı 8,77

          Pabuçdere Barajı 1,47

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Lübnan'da ateşkes başladı
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Habertürk Anasayfa