Baraj doluluk oranı 27 Kasım 2024: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Baraj doluluk oranı İSKİ tarafından her gün açıklanıyor. Hafta sonundan başlayan şiddetli yağış yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul baraj doluluk oranları Elmalı, Ömerli, Alibey gibi büyük alanlar başta olmak üzere tüm barajlar için sorgulanmaya başladı. İşte, 2024 güncel baraj doluluk oranları