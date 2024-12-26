Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı: 26 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı: 26 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ güncel baraj doluluk oranını açıkladı. Son günlerde yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Öte yandan tasarruflu su kullanımı konusunda uyarılar devam ediyor. Peki 26 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Aralık barajlardaki güncel durumu açıkladı. İşte 26 Aralık baraj doluluk oranı

        • 2

          26 ARALIK BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

          Açıklanan son verilere göre 26 Aralık 2024 İstanbul baraj doluluk oranları 31,83 olarak paylaşıldı.

        • 3

          İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

          Alibey: %17
          Büyükçekmece: %31
          Darlık: %32
          Elmalı: %77
          Istrancalar: %32
          Kazandere: %11
          Pabuçdere: %9
          Sazlıdere: %33
          Terkos: %32
          Ömerli: %38

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Müsilaj Kurulu: 3 neden var, biri insan kaynaklı
        Müsilaj Kurulu: 3 neden var, biri insan kaynaklı
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Habertürk Anasayfa