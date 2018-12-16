Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 11. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Banvit'i 82-65 yendi.

Banvit: 65 - Darüşşafaka Tekfen: 82

Banvit: Perez 13, İsmail Cem Ulusoy 6, Oliver 7, Morgan 17, Rıdvan Öncel 8, Metehan Akyel, Gary Neal 4, Şehmus Hazer 4, Shelton 6

Darüşşafaka Tekfen: Callum 12, Muhammed Mustafa Baygül, Emircan Koşut , Berk Demir 11, Doğuş Özdemiroğlu 6, Oğuz Savaş 14, Brown 6, Douglas 19, Evans 8, Eric 6

1. Periyot: 17-14

Devre: 27-42

3. Periyot: 41-64

Beş faulle çıkan: 38.55 Eric (Darüşşafaka Tekfen)

Maça hızlı başlayan Darüşşafaka Tekfen, Evans ile bulduğu basketlerle 2. dakikayı 4-0 önde geçti. Banvit bu sayılara Oliver ve Morgan ile karşılık verince 4. dakikada önce eşitliği sağladı daha sonra maçta 7-6 üstünlük kurdu. Hızlı hücumlarda rakibine oranla daha etkili olan ev sahibi ekip 6. dakika da farkı 3 sayıya çıkardı: 15-12. İlk çeyreğin son 4 dakikasında Banvit ve konuk ekip ikişer sayı bulunca bu periyot Banvit'in 17-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta başarılı bir oyun ortaya koyan Darüşşafaka Tekfen, Oğuz Savaş, Callum, Brown ve Berk Demir ile etkili olarak son beş dakikaya 27-19 önde girdi. Pota altında varlık gösteremeyen ev sahibi takım karşısında sert savunmasının yanında boyalı alanı iyi kullanan Darüşşafaka Tekfen, devrede soyunma odasına 15 sayı farkla 42-27 önde girdi.

İkinci yarıya da hücum ve savunmada etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, Eric-Berk Demir ikilisinin basketleriyle 24. dakikayı 45-31 önde geçti. Konuk ekip 9-0'lık seri ile 26. dakikada skoru 54-31'e getirdi. Darüşşafaka Tekfen etkili oyununu sürdürerek 3. çeyreği 64-41 önde geçti.

Son çeyreğe de iyi giren Darrüşşafaka Tekfen, 32. dakikada farkı 21 sayıya (47-68) çıkardı. Konuk ekip, etkili oyununu sürdürüp maçtan 82-65 galip ayrıldı.

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Semih Vural

Salon: Banvit Kara Ali Acar