"SEVGİLİM EN AZ İKİ LİSAN BİLMELİ"

Uzun süredir hayatında kimsenin olmadığı hatırlatılan Zorlu, "Sevgilinizinde kriter arıyor musunuz?" sorusuna, "Başarılı ve kültürlü olsun. Başarı erkekte karizmadır. Statü sahibi olması da tabii ki önemli. Eğitimi önemli, lisan bilmeli. Ben nedense bu konuda çok takıntılıyım. En azından iki lisan bilsin. Bana ayak uydurabilmesi için... Bir gustosu olması lazım. Kaliteli olmalı, biraz entellektüellik olacak. Ben seyahati çok seviyorum. Amerikaya, Ibiza’ya Mikonos’a gidebilmeliyiz. Bu dengenin altında birisi ile olmam zaten imkansız" yanıtını verdi.