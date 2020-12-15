DHA

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy, geçtiğimiz günlerde koronavirüsle ilgili 'hapşu' anlamına gelen 'Aachoo!!' adını verdiği eserini Bristol kentinde bulunan bir evin duvarına resmetti.

Gayrimenkul ve sanat uzmanları evin değerinin neredeyse 17 kat arttığını açıkladı.

ESERİN İYİ KORUNMASI ÖNCELİK

Evin sahibi ise Nick Malkin, evin daha önce satışta olduğunu belirterek önceliklerinin sanatçının eserinin iyi korunması olduğunu ifade etti.

ELİNDE MENDİL TUTUYOR

Sanat eserinde başörtülü yaşlı bir kadın, elinde mendil tutuyor ancak hapşırırken takma dişlerini, çantasını ve bastonunu düşürüyor. Caddenin dik olması nedeniyle, grafitideki yaşlı kadının hapşırmasıyla tüm binaların yan yattığı görülüyor.

BANKSY KİMDİR?

Banksy, kariyerine İngiltere´nin Bristol kentinde sprey boyayla binaların duvarlarına resim yapmaya başladı ve dünyanın en tanınmış sanatçılarından biri haline geldi. Banksy´nin eserlerinin değeri milyonlarca dolarla ifade ediliyor.