BANKALAR AÇIK MI? (24 NİSAN)

24 Nisan Cuma günü 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının 2. günü. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre 24 Nisan Cuma günü yani bugün, sokağa çıkma yasağının olduğu 31 ilde banka şubeleri kapalı olacak. Bu iller dışında hizmet verecek şubelerde EFT, takas ve nakit işlemler yapılabilecek.

Borsa İstanbul, 24 Nisan Cuma günü borsa bünyesinde yer alan pay piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP),borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında normal faaliyetler sürecek.