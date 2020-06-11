Bankaların çalışma saatleri, geçtğimiz haftalarda TTB'nin önerisi ile değişti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB),bankalara Covid-19 salgını ile ortaya çıkan olağan üstü durum nedeniyle, "takdiri üyelere ait olmak üzere" yeni çalışma saatleri olarak 12.00 ile 17.00 arasını önerdi. Bu açıklamadan sonra bazı bankalar çalışma saatlerini değiştirdi. Son günlerde ise normalleşme adımları kapsamında bankalar eski çalışma saatlerine geri döndü. Bankaların mesai saatleri şöyle...