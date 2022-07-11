Bankalar ne zaman açılıyor? Bayramda bankalar açık mı, kaç gün tatil? 13 - 14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale ne zaman hesaplara geçer?

Bankalar ne zaman açılıyor? Bayramda bankalar açık mı, kaç gün tatil?

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde "Bankalar ne zaman açılıyor?" sorusu gündeme geldi. Bilindiği üzere Kurban Bayramı tatili 4 gün sürüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bu sene Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Yarın bayramın son günü olması sebebiyle 13 - 14 Temmuz'da bankaların çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. İşte bankaların açılış tarihi

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