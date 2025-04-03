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        Haberler Bilgi Gündem Bankalar çalışıyor mu borsa açık mı? 3 Nisan 2025 Perşembe borsada işlem yapılıyor mu, kamu özel bankalar hizmet veriyor mu?

        Banka ve borsa açık mı? İdari tatilde bankalar ve borsa çalışıyor mu?

        Bu yıl 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ramazan Bayramı, resmi tatil kapsamına alındı. Ancak, bayram tatilinin idari izinle birleştirilmesiyle toplamda 9 güne çıkarılması, bankacılık ve borsa işlemleri yapacak vatandaşlara 'Banka ve borsa idari tatilde açık mı?' sorusunu sordurdu. Peki, bankalar ve borsa açık mı? İdari izin sürecinde bankalar ve Borsa İstanbul hizmet verecek mi? İşte, merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 03.04.2025 - 09:50
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        • 1

          Bu yıl 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ramazan Bayramı, resmi tatil olarak ilan edildi. Ancak bayram tatili, idari izinle birleştirilerek toplamda 9 güne çıkarıldı. Bu durum, vatandaşların bankaların ve borsanın çalışma durumunu araştırmasını sağladı. Peki, bankalar ve borsa açık mı? İdari izin sürecinde hizmet verecek mi?

        • 2

          BANKALAR NE ZAMAN AÇILIYOR, İDARİ TATİLDE KAPALI MI?

          Resmi Ramazan Bayramı tatili 1 Nisan itibarıyla bitti. Özel bankalar resmi tatilin bitmesiyle hizmet vermeye devam ediyor.

        • 3

          HANGİ BANKALAR İDARİ TATİL SÜRESİNCE KAPALI OLACAK?

          Kamu sektörüne özel olarak verilen idari tatil, kamu bankalarını da etkiliyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank idari tatilde kapalı olacak ancak 7 Nisan 2025 tarihinde normal mesai saatine devam edecek.

        • 4

          BORSA İSTANBUL İDARİ TATİLDE AÇIK MI?

          Borsa İstanbul yalnızca resmi tatillerde ve hafta sonu kapalı oluyor. İdari tatil, resmi tatil olmadığı için borsa hizmet vermeye devam ediyor.

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