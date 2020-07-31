BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar bugün açık mı? Bankalar bayramda çalışıyor mu? soruları bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşların gündeminde. Ancak resmi kurumlarda olduğu gibi bankalarda resmi ve dini bayram günlerinde kapalı oluyor. Bugün kapalı olan bankalar Kurban Bayramı'nın bittiği 4 Ağustos 2020 Salı günü açılacak.