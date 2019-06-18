Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS 2019 sınavı tamamlandı. Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ve güvenlik görevlisinin görev aldığını aktaran ÖSYM Başkanı Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar. Taban ve tavan puanlar nasıl? Öğrenciler istedikleri bölümlere yerleşebilecekler mi ? Tüm bu soruların cevabı Bölümlerin taban ve tavan puanlarını sizler için derledik. İşte YÖKATLAS'a göre Bankacılık ve Finans taban puanları ve başarı sıralaması.

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 KKTC 0,12 456,500 1 25,0 10,0 8,3 0,0 6,3 İSTANBUL TİCARET ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 421,850 3 30,5 2,8 23,3 12,5 22,3 BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 412,250 4 26,0 10,5 15,3 1,8 3,0 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (İngilizce) (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 376,500 1 22,3 12,0 16,3 0,0 8,8 ÇANKAYA ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 396,800 5 28,3 9,8 10,5 1,8 6,5



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