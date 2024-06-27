Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.663,69 %1,69
        DOLAR 32,8407 %-0,02
        EURO 35,2798 %0,48
        GRAM ALTIN 2.457,50 %1,34
        FAİZ 41,84 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 30,74 %1,22
        BITCOIN 61.703,00 %1,23
        GBP/TRY 41,6485 %0,38
        EUR/USD 1,0713 %0,30
        BRENT 86,14 %1,04
        ÇEYREK ALTIN 4.018,01 %1,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13,6 trilyon lira oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13,6 trilyon lira oldu

        Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 21 Haziran haftası 55 milyar 219 milyon lira azalarak 13 trilyon 627 milyar 781 milyon liraya geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bankacılığın kredi hacmi geriledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 21 Haziran itibarıyla 55 milyar 219 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 683 milyar liradan, 13 trilyon 627 milyar 781 milyon liraya düştü.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 101 milyar 324 milyon lira artarak 16 trilyon 493 milyar 105 milyon liraya yükseldi.

        TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 703,2 MİLYAR LİRA OLDU

        Tüketici kredilerinin tutarı, 21 Haziran itibarıyla 1 milyar lira düşüşle 1 trilyon 703 milyar 248 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 446 milyar 494 milyon lirası konut, 90 milyar 3 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 166 milyar 750 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        REKLAM

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 436 milyon lira azalarak 1 trilyon 686 milyar 227 milyon liraya düştü.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,8 azalışla 1 trilyon 435 milyar 150 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 519 milyar 884 milyon lirasını taksitli, 915 milyar 266 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 479 milyon lira artışla 214 milyar 896 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 171 milyar 80 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 834 milyon lira yükselerek 2 trilyon 947 milyar 563 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 1,7 oranında 35 milyar 775 milyon liralık azalışla 2 trilyon 32 milyar 788 milyon liraya geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        Habertürk Anasayfa