Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Ağustos ile biten haftada 12 milyar 516 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 463 milyar 88 milyon liradan 3 trilyon 450 milyar 572 milyon liraya geriledi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 54 milyar 41 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 298 milyar 101 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 21 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 984 milyon lira yükselerek 652 milyar 762 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 272 milyar 776 milyon lirası konut, 10 milyar 18 milyon lirası taşıt ve 369 milyar 968 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 89 milyon lira azalarak 570 milyar 116 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 gerileyerek 124 milyar 188 milyon liraya indi.
Bireysel kredi kartı alacaklarının 56 milyar 961 milyon lirası taksitli, 67 milyar 217 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre hafif azalışla 150 milyar 262 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 109 milyar 138 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 7 milyar 104 milyon lira artarak 724 milyar 167 milyon lira oldu.
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