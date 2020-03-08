08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da bir önceki yıla göre kârı yüzde 8.1 azalan bankacılık sektörü, bu yıla hızlı başladı.
Bankacılık sektörü, ocakta 2019'un aynı ayına kıyasla kârını yüzde 147.2 artırarak 3 milyar 204 milyon liradan 7 milyar 921 milyon liraya çıkardı. Böylece tüm zamanların en yüksek aylık kâr rakamına ulaşan sektör, aynı zamanda tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. Verilere göre, bankaların yılın ilk ayında elde ettiği toplam faiz geliri, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 4.5 azalarak 32.9 milyar lira oldu. 2019'un aynı ayında bu rakam 34.4 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.
Bankalar, ocakta kredilerden 24.7 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 5.7 milyar lirası tüketici kredilerinden, 878 milyon lirası kredi kartlarından, 2.9 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 15.2 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.
Bankacılık sektörünün toplam faiz gideri, ocakta 15.2 milyar lira oldu. Geçen yılın ocak ayında 24.4 milyar lira faiz ödeyen bankacılık sektörünün faiz gideri yüzde 37.8 azalmış oldu.
'NET FAİZ GELİRİ' YÜZDE 76 YÜKSELDİ
Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı, yüzde 44,1 azalışla 17.3 milyar liradan 9,7 milyar liraya geriledi.
Toplam faiz giderlerinin yüzde 63.9'u mevduata ve yüzde 13.9'u bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, ocak sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 76.5 artarak 17.7 milyar lira oldu.
Analistler, 2019'un ocak ayında ortalama mevduat faizlerinin yüzde 20'nin üzerinde, yeni yılda ise mevduat faiz oranlarının yüzde 10'un altında gerçekleştiğini, bu nedenle bankaların mevduatlara verdiği faiz tutarında ciddi azalma yaşandığını belirtti.
YÜZDE 15'LİK ARTIŞ
BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri, ocak sonu itibarıyla 10.7 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 12.9 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, 2019'un ocak ayına göre yüzde 14 artarak 1.4 milyar liraya çıktı.
Bankaların, verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ise aynı dönemde yüzde 15,1 artarak 3,7 milyar liradan 4,3 milyar liraya yükseldi. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 1.9 puan artarak yüzde 39.8 oldu.
Personel gideri, ocak sonunda 2019'un aynı ayına göre yüzde 25.4 artışla 2.7 milyar liradan 3.3 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık sektörü, geçen yılın ocak ayında sermaye piyasası işlemlerinden 3.1 milyar lira zarar ederken, bu yılın ocak ayında bu zarar 821 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Ocak 2019-Ocak 2020 dönemlerinde bankacılık sektörünün aylı net karı şöyle (milyon lira):
Dönem
Aylık kâr
Ocak 2019
3.204
Şubat 2019
3.279
Mart 2019
6.001
Nisan 2019
3.679
Mayıs 2019
3.560
Haziran 2019
5.173
Temmuz 2019
3.340
Ağustos 2019
4.602
Eylül 2019
3.314
Ekim 2019
5.148
Kasım 2019
5.311
Aralık 2019
3.142
Ocak 2020
7.921
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