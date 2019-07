Çin'in uluslararası platformda en etkin bankaları arasında yer alan Bank of China, 56 farklı ülkede faaliyet gösteriyor.

Türk bankacılık sektörüne "Bank of China Turkey" adıyla dahil olan banka ülkemizde 2017 yılından bu yana hizmet veriyor.

Banka ağırlıklı olarak kurumsal bankacılık ve finansal piyasa hizmetleri dahil olmak üzere ticari bankacılık ve bireysel bankacılık alanlarında hizmetlerini sürdürüyor.

BANK OF CHINA MESAİ SAATLERİ

Bank of China Turkey hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. 12.30-13.30 saatleri arasında bir saat öğle molası veren banka, 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Bank of China Turkey hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri çalışmamaktadır.

Bank of China Turkey, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde de kapalıdır.

BANK OF CHINA ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bank of China Turkey Genel Müdürlük binası Büyükdere Caddesi No:209 Tekfen Tower K: 21, 4.Levent, Şişli İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bankanın merkez şubesine 0212 260 88 88 numaralı telefon numarası ile ulaşabilirsiniz.