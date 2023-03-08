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Bangladeş'te patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binada meydana gelen patlamada 18 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi yaralandı

Giriş: 08.03.2023 - 04:24 | Güncelleme: ABONE OL
Bangladeş'te patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bangladeş'te bir binada patlama: 18 ölü
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AA

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binadaki patlamada ilk belirlemelere göre 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın India Today'e dayandırdığı habere göre yetkililer, Gulistan bölgesindeki 7 katlı bir binada meydana gelen patlamada en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın yaralı olduğunu bildirdi.

Kurtarma operasyonlarının devam ettiği bölgeye 11 itfaiye acil durum ekibi sevk edildi.

Patlamanın, birçok ofis ve mağazanın bulunduğu binanın zemin katındaki temizlik malzemeleri satan iş yerinde meydana geldiği belirtildi.

Yaralılar, Dakka Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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