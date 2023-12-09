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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Bandırmaspor-Kocaelispor: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor-Kocaelispor: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Teksüt Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:44 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:44
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        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Oğuz Kaan Çalışır

        Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Dk. 46 Emirhan Aydoğan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 62 Soukou), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 70 Doğan Can Davas), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 40 Harris), Taha Batuhan Yayıkcı

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Atila Turan, Mert Çölgeçen (Dk. 83 Kouakou), Mehmet Yılmaz (Dk. 83 Yusuf Abdioğlu), Amaral (Dk. 62 Cem Ekinci), Burak Öksüz, Barış Alıcı (Dk. 70 Fofana), Souza

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        Goller: Dk. 20 Amaral, Dk. 33 Tanque, Dk. 51 Barış Alıcı (Kocaelispor)

        Kırmızı kart: Dk. 75 Tanque (Kocaelispor)

        Sarı kart: Dk. 43 Mehmet Yılmaz (Kocaelispor)

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