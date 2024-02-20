Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlığı bıraktı

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Bandırmaspor'un Yönetim Kurulu ve Onursal Başkanı Onur Göçmez flaş bir karar aldı.Bandırmaspor'un Yönetim Kurulu ve Onursal Başkanı Onur Göçmez flaş bir karar aldı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Onur Göçmez'in kulüp yönetiminden istifa ettiği ama desteğini sürdüreceği söylendi.

Onur Göçmez, Beşiktaş Kulübü yönetim kuruluna seçildiği için kulüp başkanlığı görevini bıraktı.

Ayrıca yapılan açıklamada Onur Göçmez ile yerine seçilen Gürel Soylu'nun önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceği ve açıklamalarda bulunacağı söylendi.