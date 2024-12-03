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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Bandırmaspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 3 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Teksüt Bandırmaspor, ağırladığı Karacabey Belediyespor'la maçın 90 dakikasını 2-2 berabere kaldı. Karacabey Belediyespor, uzatmalarda bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:38
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        Karacabey Belediye, Bandırma'yı devirdi!
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        Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Teksüt Bandırmaspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi.

        Bandırma 17 Eylül'de oynanan ve uzatmalara giden karşılaşmayı kazanan 3-2'lik skorla Karacabey Belediyorspor oldu.

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Rodrigo, Hikmet Çiftçi (Dk. 59 Atalay Atcı), Paulinho (Dk. 77 Ahmet Emre Gürel), Diakhaby, Emirhan Ayhan, Sitoe (Dk. 72 Tuğra Aygün Ergün), Gökmen Özince (Dk. 91 Turan Toygu Karakoç), Cengizhan Yamar (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin), Evren Ber (Dk. 46 Semih Can Bozkurt)

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        Karacabey Belediyespor: Ahmet Daş, Yusuf Ziya Gümüş, Serhat Kot, Koray Yağcı (Dk. 90+4 Ömer Turan Görgüç), Ümit Yasin Arslan, Melih Sağlam (Dk. 66 Abdullah Balıkçı), Ömer Faruk Yücel (Dk. 79 Berat Badak), Berke Özgün (Dk. 119 Ahmet Furkan Özcan), İbrahim Demir (Dk. 66 Ali Aydemir), Burak Albayrak, Azat Çakar (Dk. 79 Furkan Metin)

        Goller: Dk. 17 Koray Yağcı, Dk. 89 Berat Badak, Dk. 120 Ömer Turan Görgüç (Karacabey Belediyespor), Dk. 65 Semih Can Bozkurt, Dk. 90+6 Yasin Yağız Dilek (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Gökmen Özince, Dk. 41 Santos, Dk. 66 Semih Can Bozkurt (Bandırmaspor), Dk. 97 Berke Özgün (Karacabey Belediyespor)

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