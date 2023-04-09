İHA

Maçtan dakikalar

2. dakikada Mahmut'un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Atabey meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

45+4. dakikada Deniz'in ceza sahası dışından sert bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sokou’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

78. dakikada Sokou’nun ceza sahası içine girip kaleci Eren ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

82. dakika Sefa Özdemir ceza sahası içinde Levent Ayçiçek’i düşürdü ve Bandırmaspor penaltı kazandı. Hakem Feridun Daldaş VAR’a gitti ve penaltı iptal edildi.

ÖNERİLEN VİDEO