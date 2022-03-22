İstanbul Film Festivali'nde yarışacak
Gizem Kızıl'ın ilk uzun metraj film çalışması olan 'Bana Karanlığını Anlat' İstanbul Film Festivali'nde yarışacak
Yönetmenliğini ve senaristliğini Gizem Kızıl'ın üstlendiği, yapımcılığını Ayşe Barım'ın, ortak yapımcılığını Gizem Kızıl, Bulut Reyhanoğlu ve Emre Oskay'ın yaptığı, 'Bana Karanlığını Anlat', İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 41'inci İstanbul Film Festivali'nde yarışacak.
Gizem Kızıl'ın ilk uzun metraj filmi olan 'Bana Karanlığını Anlat', bu yıl 41'incisi düzenlenecek olan İKSV İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümü ve 'Seyfi Teoman İlk Film Yarışması'nda yer alacak.
Aslıhan Gürbüz'ün başrolünde yer aldığı filmin kadrosunda; Serpil Gül, Gizem Güçlü, Yasemin Szwalowski, Selim Can Yalçın, Giray Altınok, Mehmet Yılmaz Ak, Ersin Arıcı, Aytek Şayan rol alıyor.
Kara komedi türündeki film; kalp krizi sonrası vefat eden Veli Bağdatlı'nın defni öncesi gasilhaneye getirilmesiyle aile arasında gizli kalmış tüm çatışmalar su yüzüne çıkar. Yıllardır mutsuz bir evliliğin içine hapsolan 'Nermin' (Aslıhan Gürbüz), eşi 'Veli'nin (Ersin Arıcı) ölümünün ardından geçen yılların hesaplaşmasının gasilhanede yapmaya karar verir. 'Nermin'in 'Veli' ile yüzleşmesi aslında bir yandan kendi hayatıyla yüzleşmesidir…
Gizem Kızıl Hakkında
1985'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimlerinden mezun olduktan sonra, video ve fotoğraf üzerine yoğunlaşmış ve farklı türlerde klipler çekerek yönetmenliğe başladı. 'Sıkıntı', 'Dönüşüm', 'Tepedeki Ev', 'Kulis' ve 'Aşka Zaman' adlı kısa filmleri çekmiş, 'Uyku Öncesi: Karanlık Masallar' isimli podcast serisini 'yeni nesil radyo tiyatrosu' olarak tasarlayıp hayata geçirdi. Son olarak olan 'Zorlu Dijital Sahne' projesinin yönetmenliğini yapmıştır. 'Masumlar Apartman' dizisinin senaryo ekibindedir.
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